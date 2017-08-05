"Ахмат" оступился в Уфе, пропустив 3 мяча за 6 минут — видео

Команда Олега Кононова потерпела первое поражение в чемпионате России после невероятной концовки матча с "Уфой", хотя ещё на 80-й минуте вела в счёте.

Первая половина матча прошла почти без опасных моментов и ударов в створ. Открыл счёт в довольно скучной встрече бразилец Лео Жаба на 48-й минуте.

Долгое время грозненский клуб продолжал свою уникальную сухую серию в чемпионате России. До 80-й минуты "Ахмат" единственный в РФПЛ не пропускал.

Однако за 10 минут до финального свистка "Уфа" приступила к голевой феерии, которая обескуражила гостей. Она совпала по времени с травмой одного из ключевых защитников лидера чемпионата России Андрея Семёнова, который был заменён на 79-й минуте. На это особенно сетовал Кононов в комментарии после встречи.

За шесть минут с 80-й по 86-ю подопечные Сергея Семака отличились трижды. Сначала подачу Дмитрия Стоцкого замкнул Боян Йокич.

Через четыре минуты его же передачу со штрафного превратил в гол уже Павел Аликин.

А всего через несколько десятков секунд эффектным ударом в угол отметился вышедший на замену Дмитрий Сысуев.

Однако и это было не всё. В добавленное время с углового забил защитник грозненцев Ромеро Анхель. Гости успели предпринять штурм и едва не спасли ничейный результат, но Александр Беленов и защитники отстояли ворота после некоторого хаоса в собственной штрафной.

"Ахмат" потерпел первое поражение в чемпионате и перестаёт быть командой с максимальным набором очков, открывая дорогу к лидерству "Зениту" и "Локомотиву". "Уфа" свою беспроигрышную серию продолжила.

Чемпионат России. 4-й тур

"Уфа" — "Ахмат" — 3:2 (0:0)

Голы: Лео Жаба, 48 (0:1). Йокич, 80 (1:1). Аликин, 84 (2:1). Сысуев, 86 (3:1). Анхель, 90+2 (3:2).

Турнирное положение:

1. Зенит — 9 очков (3 матча)

2. Локомотив — 9 (3)

3. Ахмат — 9 (4)

4. Уфа — 8 (4)