"Ахмат" оступился в Уфе, пропустив 3 мяча за 6 минут — видео

Первая половина матча прошла почти без опасных моментов и ударов в створ. Открыл счёт в довольно скучной встрече бразилец Лео Жаба на 48-й минуте.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @akhmatgrozny#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #УфаАхмат 0:1 48' Лео pic.twitter.com/ClwCupq12K— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 5 августа 2017 г.
Долгое время грозненский клуб продолжал свою уникальную сухую серию в чемпионате России. До 80-й минуты "Ахмат" единственный в РФПЛ не пропускал.
Однако за 10 минут до финального свистка "Уфа" приступила к голевой феерии, которая обескуражила гостей. Она совпала по времени с травмой одного из ключевых защитников лидера чемпионата России Андрея Семёнова, который был заменён на 79-й минуте. На это особенно сетовал Кононов в комментарии после встречи.
За шесть минут с 80-й по 86-ю подопечные Сергея Семака отличились трижды. Сначала подачу Дмитрия Стоцкого замкнул Боян Йокич.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @UfaFc#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #УфаАхмат 1:1 80' Боян Йокич pic.twitter.com/cDJISDHTrd— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 5 августа 2017 г.
Через четыре минуты его же передачу со штрафного превратил в гол уже Павел Аликин.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @UfaFc#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #УфаАхмат 2:1 84' Павел Аликин pic.twitter.com/A8ZcdOFT5V— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 5 августа 2017 г.
А всего через несколько десятков секунд эффектным ударом в угол отметился вышедший на замену Дмитрий Сысуев.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @UfaFc#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #УфаАхмат 3:1 87' Дмитрий Сысуев pic.twitter.com/EsEPUJ8KN4— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 5 августа 2017 г.
Однако и это было не всё. В добавленное время с углового забил защитник грозненцев Ромеро Анхель. Гости успели предпринять штурм и едва не спасли ничейный результат, но Александр Беленов и защитники отстояли ворота после некоторого хаоса в собственной штрафной.
"Ахмат" потерпел первое поражение в чемпионате и перестаёт быть командой с максимальным набором очков, открывая дорогу к лидерству "Зениту" и "Локомотиву". "Уфа" свою беспроигрышную серию продолжила.
Чемпионат России. 4-й тур
"Уфа" — "Ахмат" — 3:2 (0:0)
Голы: Лео Жаба, 48 (0:1). Йокич, 80 (1:1). Аликин, 84 (2:1). Сысуев, 86 (3:1). Анхель, 90+2 (3:2).
Турнирное положение:
1. Зенит — 9 очков (3 матча)
2. Локомотив — 9 (3)
3. Ахмат — 9 (4)
4. Уфа — 8 (4)
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