"Динамо" одержало первую победу в РФПЛ благодаря красивым голам "Амкару" — видео

В первом тайме голов зрители не увидели, зато во второй половине матча динамовцы забивали на любой вкус. Сначала отличился лидер атак чемпиона ФНЛ Кирилл Панченко.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCDM_official #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ДинамоАмкар 1:0 49' Кирилл Панченко pic.twitter.com/9vBlDP4biE— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 5 августа 2017 г.
А два следующих гола хозяев получились на загляденье. Красивую комбинацию команды на 64-й минуте завершил ударом в "девятку" экс-спартаковец Александр Зотов.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCDM_official#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ДинамоАмкар 2:0 64' Александр Зотов pic.twitter.com/gLPGgME5Ku— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 5 августа 2017 г.
А довершил начатое дело бразилец Вандерсон. Он забил уникальный гол — удар нападающий нанёс после забега с центральной линии, причём на дистанции в полполя ему не попалось на пути ни одного защитника.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCDM_official #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ДинамоАмкар 3:0 82' Вандерсон pic.twitter.com/CocgjeJJxc— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 5 августа 2017 г.
"Динамо" одержало первую победу после возвращения в Премьер-лигу и прервало 10-матчевую серию без домашних побед в РФПЛ. "Амкар" оседает на дне таблицы, оставаясь единственной командой без забитых мячей.
Чемпионат России. 4-й тур
Динамо — Амкар — 3:0 (0:0)
Голы: Панченко, 49 (1:0). Зотов, 64 (2:0). Вандерсон, 82 (3:0).
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