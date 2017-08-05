"Динамо" одержало первую победу в РФПЛ благодаря красивым голам "Амкару" — видео

Бело-голубые в Химках разгромили пермяков со счётом 3:0, причём все три гола получились весьма необычными.

В первом тайме голов зрители не увидели, зато во второй половине матча динамовцы забивали на любой вкус. Сначала отличился лидер атак чемпиона ФНЛ Кирилл Панченко.

А два следующих гола хозяев получились на загляденье. Красивую комбинацию команды на 64-й минуте завершил ударом в "девятку" экс-спартаковец Александр Зотов.

А довершил начатое дело бразилец Вандерсон. Он забил уникальный гол — удар нападающий нанёс после забега с центральной линии, причём на дистанции в полполя ему не попалось на пути ни одного защитника.

"Динамо" одержало первую победу после возвращения в Премьер-лигу и прервало 10-матчевую серию без домашних побед в РФПЛ. "Амкар" оседает на дне таблицы, оставаясь единственной командой без забитых мячей.

Чемпионат России. 4-й тур

Динамо — Амкар — 3:0 (0:0)

Голы: Панченко, 49 (1:0). Зотов, 64 (2:0). Вандерсон, 82 (3:0).