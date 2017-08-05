"Локомотив" вырвал победу у "СКА-Хабаровска" и снова возглавил чемпионат России

Матч 4-го тура для команды Юрия Сёмина был особенным: в первые выходные августа в России традиционно празднуют День железнодорожника, и выход в лидеры чемпионата казался самым логичным подарком от футболистов "Локомотива". Тем более что игра стала первой в истории на "РЖД-арене" — так теперь называется стадион "Локомотив". Да и надо было пользоваться поражением "Ахмата". Другому прямому конкуренту, "Зениту", в воскресенье взять три очка тоже будет непросто: предстоит игра с действующим чемпионом, "Спартаком".
Однако с первых минут у "Локомотива" в борьбе с обороной не самого звёздного новичка РФПЛ возникли проблемы. То ли футболисты тоже праздновали День железнодорожника, то ли "СКА-Хабаровск" настроился стоять насмерть, но, кроме гигантского преимущества по ударам (11:2) и владению мячом (60% на 40%), москвичам похвастаться после первого тайма было нечем.
Нервозность на "РЖД-арене" росла с приближением к финальному свистку, однако Юрий Сёмин, видимо, в этом сезоне строит команду а-ля Каррера — "Спартак" в сезоне 2016/17. Надёжные победы 1:0, и неважно, как забивает команда. На этот раз (как и при большинстве голов до этого) "Локомотив" отличился со стандартного положения.
Нанеся более двух десятков ударов, "железнодорожники" за 15 минут до конца всё-таки заставили количество перейти в качество. Не без помощи вратаря хабаровчан Александра Криворучко — он покинул свой угол во время штрафного удара Алексея Миранчука и сделал возможным красивый гол в "девятку".
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЛокоСКА 1:0 75' Алексей Миранчук pic.twitter.com/Co8wr50Zwd— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 5 августа 2017 г.
1:0 — четвёртая победа из четырёх возможных для подопечных Юрия Сёмина, и "Локомотив" снова выходит в лидеры чемпионата России. СКА без очков и забитых голов делит 15–16-е места в таблице с "Амкаром".
Чемпионат России. 4-й тур
Локомотив — СКА-Хабаровск — 1:0 (0:0)
Гол: Миранчук, 75.
Турнирное положение:
1. Локомотив — 12 очков (4 матча)
2. Зенит — 9 (3)
3. Ахмат — 9 (4)
4. Уфа — 8 (4)
...
15. СКА-Хабаровск — 0 (4)
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