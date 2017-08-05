"Локомотив" вырвал победу у "СКА-Хабаровска" и снова возглавил чемпионат России

Красивый удар со штрафного Алексея Миранчука за 15 минут до финального свистка обеспечил "Локо" четвёртую подряд победу в сезоне.

Матч 4-го тура для команды Юрия Сёмина был особенным: в первые выходные августа в России традиционно празднуют День железнодорожника, и выход в лидеры чемпионата казался самым логичным подарком от футболистов "Локомотива". Тем более что игра стала первой в истории на "РЖД-арене" — так теперь называется стадион "Локомотив". Да и надо было пользоваться поражением "Ахмата". Другому прямому конкуренту, "Зениту", в воскресенье взять три очка тоже будет непросто: предстоит игра с действующим чемпионом, "Спартаком".

Однако с первых минут у "Локомотива" в борьбе с обороной не самого звёздного новичка РФПЛ возникли проблемы. То ли футболисты тоже праздновали День железнодорожника, то ли "СКА-Хабаровск" настроился стоять насмерть, но, кроме гигантского преимущества по ударам (11:2) и владению мячом (60% на 40%), москвичам похвастаться после первого тайма было нечем.

Нервозность на "РЖД-арене" росла с приближением к финальному свистку, однако Юрий Сёмин, видимо, в этом сезоне строит команду а-ля Каррера — "Спартак" в сезоне 2016/17. Надёжные победы 1:0, и неважно, как забивает команда. На этот раз (как и при большинстве голов до этого) "Локомотив" отличился со стандартного положения.

Нанеся более двух десятков ударов, "железнодорожники" за 15 минут до конца всё-таки заставили количество перейти в качество. Не без помощи вратаря хабаровчан Александра Криворучко — он покинул свой угол во время штрафного удара Алексея Миранчука и сделал возможным красивый гол в "девятку".

1:0 — четвёртая победа из четырёх возможных для подопечных Юрия Сёмина, и "Локомотив" снова выходит в лидеры чемпионата России. СКА без очков и забитых голов делит 15–16-е места в таблице с "Амкаром".

Чемпионат России. 4-й тур

Локомотив — СКА-Хабаровск — 1:0 (0:0)

Гол: Миранчук, 75.

Турнирное положение:

1. Локомотив — 12 очков (4 матча)

2. Зенит — 9 (3)

3. Ахмат — 9 (4)

4. Уфа — 8 (4)

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15. СКА-Хабаровск — 0 (4)