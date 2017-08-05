Первое "дерево" на ЧМ: легкоатлет Меньков проиграл 5 см в борьбе за медаль

Российский прыгун в длину Александр Меньков был близок к тому, чтобы завоевать медаль чемпионата мира в Лондоне под нейтральным флагом, но в последних попытках уступил своим конкурентам.

Сразу в первой из шести попыток Меньков показал результат 8,27 метра, близкий к лучшему для себя в сезоне (8,32), и застолбил за собой третье место. Однако ни один из следующих прыжков у россиянина не получился: раз за разом он заступал.

В четвёртой попытке Менькова атаковал кубинец Массо, но остановился буквально в сантиметре от нашего прыгуна — 8,26.

Однако пятая попытка стала для нашего соотечественника роковой: южноафриканец Рушвал Самааи показал абсолютно идентичный с Меньковым результат 8,27 и за счёт лучшей второй попытки (8,25) обогнал в борьбе за бронзу. А заключительным прыжком Самааи ещё оторвался от 26-летнего уроженца Минусинска — 8,32. Меньков остался на четвёртом месте, третий — Самааи.

Золото взял другой южноафриканец Луво Маньонга (8,48), Джеррион Лоусон — с серебром (8,44).

Таким образом, сборная "Авторизованных нейтральных атлетов", которую "представляют" 19 допущенных к турниру россиян, после двух дней соревнований остаётся без медалей.