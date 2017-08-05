Болт проиграл 35-летнему Гэтлину на стометровке на прощальном чемпионате мира

В забеге на 100 метров великий ямаец Юсэйн Болт показал лишь третий результат, уступив 0,03 секунды своему многолетнему сопернику Джастину Гэтлину из США (9,92) и другому американцу Кристиану Коулмэну (9,94).

Болт среагировал на старте хуже всех своих прямых конкурентов: Гэтлину он уступил четыре сотых, а Коулмэну — шесть.

После окончания забега Гэтлин преклонил колени перед Болтом в знак благодарности за великую карьеру и расплакался.

Usain Bolt really finished 3rd in his final race...... #London2017 pic.twitter.com/MkOZUTzJ1o — Nick Breezus (@NickBrownHD) 5 августа 2017 г.

Соперничество Гэтлина и Болта в последние годы было одним из главных в мировой лёгкой атлетике. Последнее золото на чемпионатах мира американец брал в далёком 2005 году, а после этого отбывал дисквалификацию за применение допинга.

Напомним, 30-летний Болт объявил об уходе из лёгкой атлетики по окончании чемпионата мира 2017 года. Помимо стометровки восьмикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира планировал пробежать в Лондоне эстафету 4х100 метров.