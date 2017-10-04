Даниил Квят: от красивых подиумов до аварий и отстранения от "Формулы-1"

Лайф вспоминает основные вехи карьеры лучшего автогонщика в истории России, за пару лет прошедшего путь от статуса талантливой звезды до главного неудачника чемпионата.

В 2014 году, когда 19-летний уфимец пришёл в Toro Rosso, казалось, что россиянин уверенно движется по молодёжной программе Red Bull и через несколько лет будет настоящим открытием "Формулы-1".

В видео собраны самые яркие моменты карьеры Квята в Ф1, включая подиум за Red Bull в 2015 году и 12 вылетов за три сезона, что является антирекордом. По статистике, Квят сходил с трассы из-за собственных ошибок чаще всех в пелотоне.

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