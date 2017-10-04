УЕФА обвинил "Спартак" в расизме

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дело против московской команды после матча красно-белых в Юношеской лиге УЕФА против "Ливерпуля".

Ранее британские журналисты сообщили, что по ходу матча "Спартак" — "Ливерпуль" (2:1) болельщики россиян выкрикивали с трибун расистские оскорбления в адрес 18-летнего форварда гостей — Бобби Адеканье. Позже английский клуб направил в УЕФА соответствующую жалобу.

Сегодня на официальном сайте организации сообщили, что в отношении "Спартака" начато дисциплинарное разбирательство.

— Дисциплинарное разбирательство было открыто после матча группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Обвинения против ФК "Спартак": расистское поведение (уханье), — гласит сообщение.

Дело будет рассмотрено 19 октября.