Шарапова впервые в карьере проиграла Халеп и выбыла из турнира в Пекине

Россиянка за 1 час и 12 минут в двух сетах уступила румынке на Открытом чемпионате в Китае.

30-летняя Мария Шарапова проиграла второй ракетке мира Симоне Халеп в рамках третьего круга турнира в Пекине со счётом 2:6, 2:6.

В четвертьфинале румынская теннисистка сыграет с победительницей пары Дарья Касаткина (Россия) — Агнешка Радваньска (Польша).

Интересно, что девушки уже в восьмой раз вышли на корт друг против друга. В предыдущих семи встречах победу одерживала Шарапова.

Напомним, что турнир в Пекине стартовал ещё 30 сентября, продлится до 8 октября. Призовой фонд чемпионата — $ 6 381 679.