Мутко: Кокорин привёл себя в порядок и стал футболистом

Глава РФС рассказал журналистам, что думает о нынешней форме 26-летнего форварда сборной России и петербургского "Зенита".

После тренировки российской национальной команды в рамках подготовки к контрольным играм против Кореи (в Москве 7 октября) и Ирана (в Казани 10 октября) Виталий Мутко прокомментировал возвращение в сборную Александра Кокорина.

— Мы очень долго общались со Станиславом Черчесовым, посмотрели все данные. С точки зрения физиологии Кокорин уже другой спортсмен. Он привёл себя в абсолютную форму и находится в оптимальном состоянии. Надеюсь, в человеческом плане он тоже сделал определённые выводы, — отметил Мутко. — Саша привёл себя в порядок и стал футболистом. Это пример для многих молодых ребят.

Напомним, матч Россия — Корея стартует на армейской "ВЭБ-арене" 7 октября в 17:00 по московскому времени.