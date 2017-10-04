Хоккеист НХЛ грозил убить стюарда в самолёте за то, что тот не принёс ему кокаин

34-летний чешский форвард и обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройта" (2008) Иржи Гудлер устроил скандал на борту авиалайнера.

Как сообщает Isport.cz, инцидент произошёл во время рейса Нью-Йорк — Прага.

Свидетели конфликта хоккеиста с персоналом авиакомпании сообщили, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения Гудлер сначала просил у экипажа наркотики. А после отказа стюарда пригрозил, что убьёт его.

— Мы думали, Гудлер хотел пить! Налили ему кока-колы, но он сказал, что хотел "коки" в виде белого порошка, и на английском произнёс "кокаин", — позже рассказа стюард.

Также пассажиры бизнес-класса заметили, что по возвращении из туалета самолёта нижняя губа спортсмена была испачкана "в белом порошке". А позже Гудлера застали за попыткой справить нужду на кухне.

Сам хоккеист отметил, что ничего страшного не случилось, и назвал произошедшее "маленьким недоразумением". Также он отметил, что не любит летать и на борту пригубил немного шампанского. Сейчас полиция выясняет детали случившегося.

Напомним, российским любителям хоккея Гудлер знаком по выступлениям за казанский "Ак Барс" (2003) и московское "Динамо" (2009–2010). Минувший сезон чешский хоккеист провёл в "Даллас Старз".