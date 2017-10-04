СМИ: Гимн ЧМ-2018 запишет колумбийский певец Малума

Читайте также

СМИ: Гимн ЧМ-2018 запишет колумбийский певец Малума

7600

Фото: © instagram.com

Как сообщает испанское издание AS, ФИФА предложила написание официального гимна к мундиалю автору хита El Perdedor.

Международная федерация футбола предложила певцу из Колумбии Хуану Ариасу, наиболее известному как Малума, записать гимн Чемпионата мира по футболу — 2018, который пройдёт в России.

Как утверждает испанское издание, 23-летний певец уже дал своё согласие. Также отмечается, что песня, возможно, будет записана в дуэте с певцом Бэдом Банни из Пуэрто-Рико. Сдать гимн планируется уже в декабре.

Малума — главная звезда Латинской Америки. Клип на его песню El Perdedor набрал один миллиард просмотров на "Ютубе", а их дуэт с Шакирой на песню Chantaje — более 1,8 миллиарда.

Кстати, сам Малума является футбольным фанатом и поддерживает дружеские связи со многими игроками. Интересно, что Серхио Агуэро, попавший в ДТП в Амстердаме, как раз возвращался с концерта Малумы.

Напомним, что чемпионат мира состоится с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах и в 11 городах России.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!