Протопопов о смерти Белоусовой: Буду хранить её прах дома до конца жизни

Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании, выступавший в дуэте с Людмилой Белоусовой, дал первый комментарий после смерти супруги.

— Я сделал всё, что нужно было. Её прах я буду хранить всю жизнь. Он у меня дома, — сказал Олег Протопопов в разговоре с ТАСС. — Это трудно объяснить. Я берегу себя, но мне уже 85 лет. Что тут ещё можно сделать?

Напомним, что в конце сентября стало известно о смерти Людмилы Белоусовой. Именитая фигуристка скончалась на 82-м году жизни. Причиной стал рак, с которым долгое время боролась олимпийская чемпионка.

60 лет вместе. Как жила и выступала великая пара фигуристов Белоусова/Протопопов