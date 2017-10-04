КДК оштрафовал "Зенит" на 300 тысяч рублей, а "Спартак" — на 140

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КДК оштрафовал "Зенит" на 300 тысяч рублей, а "Спартак" — на 140

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Фото: © РИА Новости/Игорь Катаев 

Об этом после заседания сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.

Петербургский "Зенит" был оштрафован на 300 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники и бросание файеров на поле в матче 1/16 финала Кубка России, где сине-бело-голубые встречались с "Динамо-СПб". Также клуб из Северной столицы обязали выплатить 10 тысяч за скандирование нецензурной лексики болельщиками и три тысячи — за выход за пределы технической зоны главного тренера команды Роберто Манчини.

Московский "Спартак" был оштрафован на 140 тысяч рублей за поведение фанатов в матче 12-го тура чемпионата России с "Уралом".

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