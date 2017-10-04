Касаткина пробилась в 1/4 финала турнира в Пекине, обыграв Радваньску

Дарья Касаткина смогла пробиться в четвертьфинал турнира благодаря победе в упорной борьбе над польской теннисисткой Агнешкой Радваньской — 4:6, 7:5, 6:2.
Следующей соперницей россиянки станет румынка Симона Халеп, которая ранее впервые в своей карьере обыграла Марию Шарапову (6:2, 6:2).
Завтра, 5 октября, сыграет ещё одна россиянка — Елена Веснина. За выход в 1/4 финала китайского турнира олимпийская чемпионка в парном разряде поспорит с украинкой Элиной Свитолиной. Встреча запланирована на 11:30 по московскому времени.
Открытый чемпионат Китая продлится до 8 октября. Призовой фонд турнира— $ 6 381 679.
- Популярные
- По времени