Касаткина пробилась в 1/4 финала турнира в Пекине, обыграв Радваньску

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Касаткина пробилась в 1/4 финала турнира в Пекине, обыграв Радваньску

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Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов 

20-летняя уроженка Тольятти одержала победу в третьем круге Открытого чемпионата Китая.

Дарья Касаткина смогла пробиться в четвертьфинал турнира благодаря победе в упорной борьбе над польской теннисисткой Агнешкой Радваньской — 4:6, 7:5, 6:2.

Следующей соперницей россиянки станет румынка Симона Халеп, которая ранее впервые в своей карьере обыграла Марию Шарапову (6:2, 6:2).

Завтра, 5 октября, сыграет ещё одна россиянка — Елена Веснина. За выход в 1/4 финала китайского турнира олимпийская чемпионка в парном разряде поспорит с украинкой Элиной Свитолиной. Встреча запланирована на 11:30 по московскому времени.

Открытый чемпионат Китая продлится до 8 октября. Призовой фонд турнира— $ 6 381 679.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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