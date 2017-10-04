СКА продолжает рвать КХЛ. Хоккеисты Знарка одержали 18-ю победу подряд

Уже к 14-й минуте встречи СКА записал на свой счёт три безответные шайбы. Во втором периоде армейцы ещё дважды огорчили "Салават". Лишь в заключительном 20-минутном отрезке хозяевам удалось размочить счёт. Однако к концу матча суперфорвард питерцев Илья Ковальчук забил свою третью шайбу в игре и установил окончательный счёт на табло — 6:1.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Салават Юлаев" — СКА — 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)
Голы: Херсли, 8:46 (0:1). Ковальчук, 11:27 (0:2). Барабанов, 13:17 (0:3). Гусев, 26:48 (0:4). Ковальчук, 29:10 (0:5). Хартикайнен, 44:19 (1:5). Ковальчук, 54:32 (1:6).
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