Белоруссия воюет с РФС за права на 18-летнего игрока "Зенита"

По информации телеграм-канала "Мутко против", Кирилл Капленко, уроженец Минской области, ныне защищающий цвета петербургского клуба, стал настоящим яблоком раздора между белорусской и российской футбольными федерациями.

Дебют Кирилла Капленко за основу команды Роберто Манчини в чемпионате России состоялся в матче 10-го тура против "Уфы" (3:0). За пять минут до окончания основного времени молодой футболист появился на поле "Крестовского" вместо Кристиана Нобоа.

Через несколько дней после этой встречи белорусско-российский хавбек получил приглашение в юношескую сборную России и — буквально сразу же — в молодёжную команду Белоруссии.

По информации "Мутко против", Капленко отказал белорусам, отметив, что намерен выступать именно за российскую команду.

Подобный отказ предсказуемо разочаровал Белорусскую федерацию футбола. Её представители обратились к своим коллегам в РФС с угрозами, что, если ситуация с Капленко не разрешится в их пользу, они непременно напишут жалобы в ФИФА с требованием наказать и Россию, и 18-летнего "предателя". Отмечая, что Капленко покинул страну с белорусским паспортом в кармане, местные функционеры уверены, что на протяжении пяти лет у него нет права выступать за национальную команду какой-либо другой страны. Впрочем, на сайте самого "Зенита" Капленко фигурирует как россиянин.

Напомним, Кирилл Капленко уехал из Белоруссии в 2014 году. Футболист сначала отправился в академию "Краснодара", а в январе 2017-го перешёл в футбольную школу "Зенита".

Ранее отец полузащитника Дмитрий Капленко сообщил журналистам, что сын намерен получить российское спортивное гражданство.