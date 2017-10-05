Веснина выбыла из турнира в Пекине, уступив украинке Свитолиной

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Веснина выбыла из турнира в Пекине, уступив украинке Свитолиной

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Фото: © REUTERS/Stefan Wermuth

Олимпийская чемпионка в парном разряде не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Китая.

31-летняя российская теннисистка Елена Веснина проиграла в двух сетах 23-летней украинке Элине Свитолиной, которая сейчас находится на третьем месте в рейтинге WTA, со счётом 2:6, 5:7. Матч продолжался 1 час и 49 минут.

Следующей соперницей третьей ракетки мира станет француженка Каролин Гарсия.

Таким образом, единственной россиянкой на турнире в Пекине остаётся Дарья Касаткина. Вчера она обыграла Агнешку Радваньскую и за выход в полуфинал поспорит с Симоной Халеп, которая выбила Марию Шарапову из этого турнира. Встреча состоится 6 октября.

Напомним, Открытый чемпионат Китая продлится до 8 октября. Призовой фонд турнира составляет $ 6 381 679.

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