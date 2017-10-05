Гимнастка — победительница ОИ-1992 в сборной СНГ вышла в финал чемпионата мира

42-летняя спортсменка Оксана Чусовитина квалифицировалась в финальный раунд ЧМ по спортивной гимнастике, который проходит сейчас в Монреале.

Уникальная гимнастка представляет сборную Узбекистана. Она принимала участие в семи Олимпиадах — это рекорд за всю историю данного вида спорта, а свой первый чемпионат мира выиграла, выступая за сборную СССР в 1991 году. До перехода в узбекскую сборную она представляла Германию.

При этом Чусовитина призналась, что выступает после серьёзной травмы:

— Три недели назад у меня случился надрыв икроножной мышцы, я не могла после этой травмы несколько дней тренироваться. Так что я волновалась, — цитирует ветерана "Р-Спорт".

Финал в данном виде программы пройдёт 7 октября. Чемпионат мира закончится 8 октября.