Сборная Англии поселится во время ЧМ-2018 в роскошном отеле рядом с дачей Ленина

Англичане, которые ещё не гарантировали себе выход в финальную часть чемпионата, уже присматривают себе место в России.

Команда Гарета Саутгейта разместится в гостинице ForRestMix в посёлке Репино под Санкт-Петербургом, сообщает газета The Sun.

Клуб на 107 номеров располагается рядом с Финским заливом. Британские журналисты характеризуют гостиницу как "роскошную", упоминая наличие трёх ресторанов и двух баров, а также спа-салона, бассейна и тренажёрного зала, и отмечают уединённость городка. По информации газеты, главный тренер англичан Гарет Саутгейт уже летал в Петербург, чтобы лично изучить будущее место пребывания. Как сообщается, данный выбор скорее наследует решение Фабио Капелло на ЧМ-2010, который "закрыл" сборную в лагере, отдалённом от цивилизации.

При этом сборная Англии ещё не попала на чемпионат мира в России. Она может обеспечить себе путёвку в нашу страну, если сегодня выиграет дома у Словении.

Представители гостиницы в разговоре с корреспондентом Лайфа рассказали, что не обладают информацией по данному вопросу.

Репино издавна было излюбленным местом отдыха многих известных людей. Там располагалась дача Корнея Чуковского, отдыхали Максим Горький и Владимир Маяковский. А буквально в 500 метрах от отеля сборной Англии находится убежище Владимира Ленина в годы первой революции (1905–1907) — дача "Ваза". Сейчас на её месте сквер. В те годы место называлось Куоккала и принадлежало Финляндии, где русской полиции было запрещено осуществлять следственные мероприятия.