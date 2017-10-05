СМИ: Квята отстранили от гонок "Формулы-1" до конца сезона

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СМИ: Квята отстранили от гонок "Формулы-1" до конца сезона

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Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко 

Об этом сообщил консультант Red Bull Хельмут Марко в интервью немецкому изданию autobild.de.

— Гасли, безусловно, закончит сезон в Toro Rosso. Я лично ожидаю, что он будет в нашей команде и в следующем году, — отметил Марко.

Таким образом, получается, что на российского пилота Даниила Квята в этом сезоне дочерняя компания Red Bull не рассчитывает. Однако стоит отметить, что официальных заявлений от Toro Rosso пока не было. В команде утверждали, что объявят о будущем Даниила в конце октября.

Лайф ранее сообщал, что Квят и вовсе может лишиться "Формулы-1". Вероятнее всего, в следующем сезоне его заменит индонезийский гонщик Шон Гелаэль, а Пьер Гасли займёт место Карлоса Сайнса — младшего, который переходит в Renault.

Напомним, что руководство Toro Rosso приняло решение отстранить российского гонщика от Гран-при Малайзии и Гран-при Японии. Его место занял Гасли.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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