В Бразилии арестовали главу оргкомитета Олимпиады в Рио

Как сообщает Elmundo, 75-летний Карлос Артур Нузман взят под стражу за подкуп присяжных на выборах столицы летних Олимпийских игр 2016 года.

Сегодня на Юге Рио полицейские задержали председателя Национального олимпийского комитета Бразилии и по совместительству главу оргкомитета Олимпиады-2016 — Артура Нузмана. Его обвиняют в мошенничестве.

Напомним, в сентябре прокуратура Бразилии за участие в подкупе голосов на выборах места проведения Игр-2016 заблокировала триллион реалов из активов Нузмана.

По словам представителей следствия, чтобы купить право проведения Олимпиады в Бразилии, функционер использовал сложную коррупционную схему на международном уровне. Отмечается, что за помощью в расследовании запутанного дела бразильская прокуратура обратилась в суды некоторых стран, среди которых Франция, США и Великобритания.