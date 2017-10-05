Сборная Сирии бьётся за выход на чемпионат мира в России — прямая трансляция

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Сборная Сирии бьётся за выход на чемпионат мира в России — прямая трансляция

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Фото: YouTube/The AFC Hub

Лайф предлагает вашему вниманию прямую трансляцию стыкового матча между сборными Сирии и Австралии в борьбе за последнюю путёвку на мундиаль в Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Матч проходит на нейтральной территории — в Малайзии.

Ответный матч пройдёт в Сиднее 10 октября. Победитель выйдет в межконтинентальные "стыки" против 4-й команды Северной и Центральной Америки.

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