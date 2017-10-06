Тяжёлой атлетике угрожает исключение из программы Олимпийских игр

Как стало известно Лайфу, одна из старейших олимпийских дисциплин рискует лишиться данного статуса после соревнований в Токио.

Не будем лукавить: результаты соревнований по тяжёлой атлетике вряд ли будоражат умы большинства читающих эти строки. Скорее, больше найдётся людей, которые лично тягают штангу на досуге. Этот вид спорта — из разряда тех, что интересуют нас раз в четыре года на Олимпиадах. Но вскоре, по нашей информации, и этой возможности нас интересовать данная дисциплина, кстати, весьма медалеёмкая и исторически наша, лишится.

История про тяжёлую атлетику — это тот случай, когда новые технологии губят спорт. По крайней мере, судя по тому, как развиваются отношения Международного олимпийского комитета и международной федерации этого вида спорта (IWF), от настоящей трагедии одну из старейших исторически дисциплин в мировом спорте отделяет совсем немного.

Главная проблема — допинг. Она наиболее заметно затронула именно две атлетики — лёгкую и тяжёлую. Собственно, здесь прогремели и самые громкие скандалы и в российском спорте.

По общему количеству положительных проб за последние годы не только у нас, но и во всём мире пальма первенства — у "королевы спорта". Но если брать относительные показатели, то потягаться с тяжёлой атлетикой не сможет никто. С 1972 года с завидной исправностью штангисты подкидывают медикам всё новую работу, попадаясь на допинге почти на каждой Олимпиаде. В XXI веке масштабы выросли до неприличия: так, в Пекине в 2008 году из 21 разыгрываемой медали у женщин пришлось перераспределять 8 — почти 40%! Количество положительных проб зашкаливает и на чемпионатах мира, и на континентальных первенствах. Рано или поздно это должно было привести к последствиям не только для спортсменов, но и для самого спорта. И в итоге не так давно случилась катастрофа: от международных стартов в полном составе вслед за Россией были отстранены сборные Казахстана и Китая. Это де-факто три сильнейшие тяжелоатлетические державы мира.

Главный индикатор успешности той или иной дисциплины на Олимпийских играх — телевизионный рейтинг. И если многие виды спорта делают всё для увеличения зрелищности — можно привести в пример фехтование, единоборства, пятиборье, — то в тяжёлой атлетике всё по старинке. Да, система соревнований с поочерёдными попытками вроде бы предполагает соперничества, дуэли вроде легендарного противостояния Леонида Жаботинского и Юрия Власова, но настоящих звёзд, героев в тяжёлой атлетике сейчас нет. По нашим данным, рейтингами тяжёлой атлетики недовольны и в МОК, и на самом телевидении. В Рио штангисты были одними из аутсайдеров.

В ситуации, когда более трети медалей всё равно будет переиграно в кабинетах WADA, федерации и судах, телевидению нет смысла показывать само соревнование. Дошло до того, что, по нашим данным, телевизионщики сами начали лоббировать отстранение лучших сборных мира — просто чтобы очистить спорт. Случай поистине уникальный — все мы помним, что на Олимпиаду в Рио-2016 взяли нашу прыгунью в длину, красавицу Дарью Клишину, которая нужна была спонсорам и ТВ. Не обошлось без этого фактора и в случае с пловчихой Юлией Ефимовой, велогонщицей Ольгой Забелинской, нашими "нейтральными" легкоатлетами на последнем чемпионате мира, куда попали все наши звёзды.

Так получилось, что МОК и телевидение стали союзниками по постепенному зажиманию штанги (но отнюдь не от слова "жим"). Выводы последовали незамедлительно: на Играх в Токио уже официально сокращено количество разыгрываемых комплектов наград — 14 вместо 15. Впервые за всю историю Игр мужчин и женщин уравняли в количестве весовых категорий, но вместо добавления одного женского класса убрали один мужской. Изменилась и квота на максимальное количество спортсменов: вместо 260, участвовавших в Рио, в Токио будут допущены только 196, сокращается представительство от каждой из стран. Руководство МОК и не скрывало, что такие решения приняты в связи с ситуацией с допингом, и предупреждало IWF о последствиях.

Словом, пока пловцы будут разыгрывать немыслимые 37 комплектов наград вместо 34, пока растёт фехтование, включаются в программу Игр сёрфинг и каратэ, скалолазание и скейтбординг, на тяжёлую атлетику ведётся широкомасштабное наступление. И всё может закончиться в ближайшие годы лишением олимпийского статуса.

Если всё пойдёт дальше такими же темпами, то в Париже и Лос-Анджелесе мы тяжёлую атлетику можем и не увидеть. По крайней мере, разговоры в кулуарах об этом ведутся.

Главная звезда российской тяжёлой атлетики, многократная чемпионка мира и серебряная призёрка Олимпиады в Лондоне-2012 Татьяна Каширина рассказала Лайфу, что ситуация в этом виде спорта далека от идеала:

— Нам и так тяжело, а тут вы ещё с такими вопросами... Надо спрашивать у федераций, что там будет.

Мы спросили, но ответа IWF на свой запрос по данной теме пока не получили.

Не так давно Международная федерация тяжёлой атлетики заявляла об успехах в борьбе с допингом и снижении количества положительных проб у спортсменов в этом году до одной-двух. Но, по информации Лайфа, в ближайшие месяцы, а возможно и годы, тяжёлую атлетику сотрясёт ещё не один допинговый скандал. Согласно нашим источникам в WADA, количество положительных проб у штангистов в этом году составляет уже 19. И это при том, что год ещё не завершился и предстоит целый ряд крупных турниров, в том числе и чемпионат мира.

Остаётся ждать и наблюдать, ну а России — делать всё, чтобы вернуться в международный спорт и вытащить тяжёлую атлетику из той ямы, в которую в том числе и мы сами себя закопали.