Медведцева: Нужна будет ещё одна операция, но пока чувствую себя хорошо

Двукратная олимпийская чемпионка впервые дала интервью после дорожно-транспортного происшествия под Красноярском.

— Месяца два мне нельзя заниматься спортом, — сказала Ольга Медведцева "Р-Спорту". — Когда болт пробил лобовое стекло и ударил мне прямо в голову, я отключилась, но всего на несколько секунд. Помню только, что Маша Байдина кричала: "Держи руль!" Когда машина съехала в кювет, помню, что сумела сама затормозить. Только потом поняла, что голова вся в крови.

Также Ольга рассказала о своём нынешнем самочувствии.

— Врачи удалили часть кости. Сказали, что понадобится ещё одна небольшая операция, но будет она не раньше февраля. Сейчас же никаких болевых ощущений я не испытываю, — отметила Медведцева.

Напомним, в сентябре биатлонистки Ольга Медведцева, Ольга Вилухина и Светлана Слепцова попали в ДТП по дороге из Бородина в Красноярск.