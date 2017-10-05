Медведцева: Нужна будет ещё одна операция, но пока чувствую себя хорошо

— Месяца два мне нельзя заниматься спортом, — сказала Ольга Медведцева "Р-Спорту". — Когда болт пробил лобовое стекло и ударил мне прямо в голову, я отключилась, но всего на несколько секунд. Помню только, что Маша Байдина кричала: "Держи руль!" Когда машина съехала в кювет, помню, что сумела сама затормозить. Только потом поняла, что голова вся в крови.
Также Ольга рассказала о своём нынешнем самочувствии.
— Врачи удалили часть кости. Сказали, что понадобится ещё одна небольшая операция, но будет она не раньше февраля. Сейчас же никаких болевых ощущений я не испытываю, — отметила Медведцева.
Напомним, в сентябре биатлонистки Ольга Медведцева, Ольга Вилухина и Светлана Слепцова попали в ДТП по дороге из Бородина в Красноярск.
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