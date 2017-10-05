Кокорин во второй раз станет отцом

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Кокорин во второй раз станет отцом

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Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь 

Супруга 26-летнего российского футболиста Дарья спустя четыре месяца после рождения сына вновь готовится стать мамой.

Информация об этом появилась в группе соцсети "ВКонтакте" Zenit Kids, посвящённой детям игроков "Зенита".

— Неожиданная, но совершенно потрясающая новость! Александр Кокорин и его супруга Даша станут родителями во второй раз! Напомним, что у ребят совсем недавно родился первенец — сын. Информация от самого Саши, за неё спасибо девушкам из его фан-клуба, — написали в соцсети.

<p>Скриншот vkontakte.com</p>

Однако практически сразу этот пост о радостном событии в жизни футболиста был удалён.

Стоит отметить, что после рождения сына Кокорин раскрылся как футболист. В нынешнем сезоне за "Зенит" он провёл 18 игр, где забил 15 голов. Для сравнения, в прошлом году он отметился всего 10 мячами. Теперь каждый свой гол Кокорин посвящает сыну, демонстрируя характерный жест.

<p>Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев</p>

Такая поистине блестящая игра форварда не осталась без внимания Станислава Черчесова. Спустя год были забыты вечеринки в Монако и злополучные "усы", и Кокорин вернулся в сборную России, в расположении которой сейчас и находится.

Напомним, что Лайф первым сообщил о женитьбе и рождении первенца футболиста петербургской команды. Позже эту информацию подтвердил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Автор:
КГ
Кира Громова
Соавторы:
Иван  Линник
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