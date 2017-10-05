Кокорин во второй раз станет отцом

Супруга 26-летнего российского футболиста Дарья спустя четыре месяца после рождения сына вновь готовится стать мамой.

Информация об этом появилась в группе соцсети "ВКонтакте" Zenit Kids, посвящённой детям игроков "Зенита".

— Неожиданная, но совершенно потрясающая новость! Александр Кокорин и его супруга Даша станут родителями во второй раз! Напомним, что у ребят совсем недавно родился первенец — сын. Информация от самого Саши, за неё спасибо девушкам из его фан-клуба, — написали в соцсети.

Однако практически сразу этот пост о радостном событии в жизни футболиста был удалён.

Стоит отметить, что после рождения сына Кокорин раскрылся как футболист. В нынешнем сезоне за "Зенит" он провёл 18 игр, где забил 15 голов. Для сравнения, в прошлом году он отметился всего 10 мячами. Теперь каждый свой гол Кокорин посвящает сыну, демонстрируя характерный жест.

Такая поистине блестящая игра форварда не осталась без внимания Станислава Черчесова. Спустя год были забыты вечеринки в Монако и злополучные "усы", и Кокорин вернулся в сборную России, в расположении которой сейчас и находится.

Напомним, что Лайф первым сообщил о женитьбе и рождении первенца футболиста петербургской команды. Позже эту информацию подтвердил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.