"Арарат" вслед за Измайловым расторг контракт с Давыдовым

Об уходе 32-летнего нападающего сообщили на официальной странице московской команды в соцсети "ВКонтакте".

Московский клуб расторг контракт с Сергеем Давыдовым по обоюдному согласию. 32-летний форвард получил предложение от другой команды и попросил отпустить его. "Арарат" не стал препятствовать игроку.

Футболист уже выразил слова благодарности команде.

— Я провёл четыре замечательных месяца в "Арарате". Мне было приятно стать частью такого потрясающего коллектива, — сказал Давыдов. — Всегда чувствовалась поддержка руководства, партнёров и болельщиков. Желаю "Арарату" больших побед и достижения новых высот!

Отметим, что Давыдов провёл восемь матчей за "Арарат" и забил один гол.