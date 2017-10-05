"Арарат" вслед за Измайловым расторг контракт с Давыдовым

Московский клуб расторг контракт с Сергеем Давыдовым по обоюдному согласию. 32-летний форвард получил предложение от другой команды и попросил отпустить его. "Арарат" не стал препятствовать игроку.
Сергей Давыдов покинул «Арарат» https://t.co/PmuhPYZ9CU pic.twitter.com/lXRs9gPX1N— FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) 5 октября 2017 г.
Футболист уже выразил слова благодарности команде.
— Я провёл четыре замечательных месяца в "Арарате". Мне было приятно стать частью такого потрясающего коллектива, — сказал Давыдов. — Всегда чувствовалась поддержка руководства, партнёров и болельщиков. Желаю "Арарату" больших побед и достижения новых высот!
Отметим, что Давыдов провёл восемь матчей за "Арарат" и забил один гол.
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