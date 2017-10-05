Левандовски стал лучшим бомбардиром в истории сборной Польши

29-летний нападающий также установил новый мировой рекорд, забив 15 голов в отборочном цикле ЧМ-2018.

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды. После хет-трика в ворота Армении на счету игрока "Баварии" теперь 50 голов. Предыдущий рекорд принадлежал Влодзимежу Любаньскому (48 мячей).

Помимо этого, Левандовски обошёл Криштиану Роналду и Герда Мюллера по числу голов в отборочном турнире мундиаля. У Роберта их 15, а у португальца и немца по 14. Однако лидер мадридского "Реала" имеет в запасе ещё две игры, чтобы возглавить этот рейтинг.

Отметим, что сборная Польши на выезде разгромила команду Армении со счётом 6:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира, который пройдёт в России летом 2018 года. Левандовски оформил хет-трик. Также отметились голами Камил Гросицки, Якуб Блащиковски и Рафал Вольски.

У сборной Армении отличился Оганес Амбарцумян, забив с передачи Генриха Мхитаряна.