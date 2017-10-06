Овечкин оформил хет-трик за шесть минут в первом матче сезона НХЛ — видео

В дебютной игре регулярного чемпионата "Вашингтон" благодаря российским хоккеистам одержал волевую победу над "Оттавой" по буллитам — 5:4.

Матч получился по сюжету настоящим триллером. В начале третьего периода столичная команда уступала канадцам 1:3, однако благодаря невероятной игре Александра Овечкина и Евгения Кузнецова вырвала победу. С 45-й по 51-ю минуту лидер "Вашингтона" забросил три шайбы, а на счету Кузнецова три результативные передачи. После третьего гола Овечкина по старой традиции лёд забросали десятками головных уборов.

Судьба первого для "Кэпиталс" матча в регулярном сезоне решалась в серии буллитов. В ней хозяева также вели — 1:0, но Овечкин и Кузнецов поочерёдно реализовали свои попытки и добыли для "Вашингтона" первую, чисто "русскую" победу в сезоне.

Из других результатов дня выделим унизительное поражение клуба Евгения Малкина и обладателя Кубка Стэнли "Питтсбурга" в гостях от "Чикаго" — 1:10. По передаче за команды набрали Артём Анисимов и Евгений Малкин.