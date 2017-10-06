Неймар о матче с Боливией: Играть в таких условиях бесчеловечно!

25-летний форвард ПСЖ и национальной команды Бразилии оценил обстоятельства квалификационной встречи чемпионата мира 2018 против сборной Боливии (0:0).

Матч Боливия — Бразилия состоялся на высоте около 3700 метров над уровнем моря. Футболисты пережили настоящий стресс, и после матча Сеть облетело фото из раздевалки бразильцев, на котором игроки восстанавливаются с помощью кислородных масок.

— Играть в таких условиях бесчеловечно. Поле, высота, мяч — всё плохо. Но мы довольны своим выступлением даже в таких условиях, — сказал Неймар.

Напомним, Бразилия единолично возглавляет турнирную таблицу в южноамериканской группе, что позволяет ей досрочно гарантировать себе место на ЧМ-2018.