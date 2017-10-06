"Барселона" заключила пожизненный контракт с Иньестой

Об этом "Барселона" объявила сегодня на своём официальном сайте.
— Андрес Иньеста подписал пожизненный контракт с "Барселоной" в пятницу. Сделка позволит ему остаться в клубе до конца карьеры, — гласит сообщение.
Напомним, испанский полузащитник Андрес Иньеста впервые появился в основе "Барсы" в 2002 году. За 15 лет работы в команде он сыграл 633 матча и забил 54 гола. С 2015 года Иньеста носит капитанскую повязку сине-гранатовых и является одним из главных символов каталонского клуба.
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