Экс-партнёра Роналду посадили в тюрьму

Бывший защитник "Реала" и сборной Португалии Рикарду Карвалью проведёт семь месяцев за решёткой по тому же обвинению, что предъявлено Криштиану Роналду, — за неуплату налогов.

39-летний футболист, ныне выступающий вместе с Халком за команду Андре Виллаш-Боаша "Шанхай СИПГ", предстал перед испанским судом.

В период выступлений в мадридском "Реале" Карвалью не платил за имиджевые права. Суд посчитал вину доказанной, и ближайшие семь месяцев португалец проведёт в тюрьме. Кроме того, его обязали выплатить 143 тысячи евро штрафа. Прокурор требовал более жёстких мер: одного года лишения свободы и штрафа в размере 300 тысяч евро.

Напомним, в прошлом году Карвалью в возрасте 38 лет стал чемпионом Европы. Его экс-партнёр по сборной и "Реалу" Роналду также обвиняется испанским судом в неуплате налогов, но на гораздо более крупную сумму — 14,7 миллиона евро.