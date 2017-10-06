Молодёжная сборная России по футболу возглавила отборочную группу ЧЕ-2019

Подопечные Евгения Бушманова с минимальным перевесом выиграли дома у сборной Австрии — 1:0.

Матч проходил на московском стадионе "Октябрь" в проливной дождь, из-за чего поле заметно размокло. Футболисты зачастую не попадали по воротам с нескольких метров, а то и не могли точно ударить по мячу.

В итоге исход противостояния на таком покрытии решился за счёт единственного гола со стандарта — пенальти. На 27-й минуте его реализовал Рифат Жемалетдинов.

После этого у нашей команды было немало шансов увеличить преимущество, но счёт остался неизменным — 1:0.

Россия набрала три очка и обогнала в борьбе за первую строчку группы 7 сборную Армении.

Чемпионат Европы состоится летом 2019 года в Италии и Сан-Марино, для прямой квалификации необходимо выиграть отборочную группу.

Следующая игра российской молодёжки пройдёт 10 октября в Нови-Саде с Сербией.