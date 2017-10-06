Бандиты расстреляли футболиста за отказ расстаться с машиной

27-летний бывший нападающий молодёжной сборной Кот-д'Ивуара Джорджес Гриффитс погиб при попытке ограбления.

По информации портала koaci, Гриффитс скончался 5 октября в Абиджане около 19:00 по местному времени. Двое неизвестных, угрожая пистолетом, пытались угнать его "мерседес", а позже за отказ добровольно отдать автомобиль преступники дважды выстрелили в футболиста и скрылись. Приехавшие на место трагедии медики не смогли спасти Гриффитса.

Напомним, Джорджес Гриффитс в июле 2017 года стал свободным агентом. Последней командой футболиста был венгерский "Диошдьёр" (2014–2017). Кроме того, форвард играл за венгерский "Ломбард" и дубль пражской "Спарты", а также сменил несколько команд из Кот-д'Ивуара.