ЧМ-2018: Испания отобралась в финальный турнир, Исландия — в шаге от выхода

В "группе смерти" под буквой G Испания за два тура до конца выигрывала три очка у Италии и встречалась с Албанией. "Скуадре адзурре" предстояла игра с Македонией. Казалось бы, обе команды должны были побеждать и переносить вопрос о победителе группы в последний тур (в котором испанцам достаточно было взять очко в Израиле).
Но итальянцы играли против македонцев настолько неактивно, что за 75 минут обеспечили себе лидерство всего лишь со счётом 1:0 благодаря Джорджио Кьеллини, а на 76-й получили ответный гол в свои ворота от Александара Трайковски.
А вот испанцы в Аликанте без проблем разобрались с албанцами — 3:0, забив третий гол уже на 27-й минуте. Кстати, записал его на свой счёт каталонец Тьяго Алькантара, а всего в составе "красной фурии" играли три представителя региона. До него отличились бразилец Родриго и андалусец Иско. Главный же "сепаратист" Жерар Пике был заменён на 60-й минуте. Так или иначе, а такая разношёрстная Испания остаётся цельной силой на футбольном поле и выходит на чемпионат мира в России вслед за Бельгией, Германией и Англией.
Важнейший матч прошёл в крайне плотной группе I, где до предпоследнего тура в 2 очках было 4 команды: Хорватия, Исландия, Украина и Турция. В гостях (!) исландцы разнесли сборную Турции — 3:0 и теперь очень близки к оформлению путёвки в Россию.
Huge second goal for Iceland. Have a legitimate chance to directly qualify for World Cup #TURISL #Iceland pic.twitter.com/D65tfQ5hlw— dave (@DesTaquito1) 6 октября 2017 г.
Им в последнем туре надо просто выиграть, и викинги играют дома против Косова, а вот хорватам предстоит тяжелейший выезд на Украину. У наших соседей и балканцев по 17 очков против 19 у исландцев — и, чтобы обогнать Хорватию, Украине надо побеждать. Ну а вероятность того, что следующим летом мы услышим коронное "Ху!" на российских стадионах, весьма велика.
The atmosphere is building in #Reykjavik ahead of #Charge2017 @BrandingEnergy. #Iceland win 3:0. #TURICE @fridriklarsen @AlanDRose pic.twitter.com/J2hxdsVP69— Kevin O'Donovan (@Kevin_ODonovan) 6 октября 2017 г.
В группе суперматч прошёл в Вене. На 50-тысячный стадион "Эрнст Хаппель" пожаловало более 20 тысяч сербов, неистово гнавших свою сборную к победе и, как следствие, квалификации на чемпионат мира. Однако даже немотивированные австрийцы не стали "сливать" игру, а победили — 3:2.
И теперь перед последним туром у сербов 18 очков, у валлийцев — 17, ирландцев — 16. В последнем туре встречаются Сербия — Грузия и Уэльс — Ирландия.
Группа D
Грузия — Уэльс — 0:1
Австрия — Сербия — 3:2
Ирландия — Молдавия — 2:0
Турнирное положение:
1. Сербия — 18
2. Уэльс — 17
3. Ирландия — 16
4. Австрия — 12
5. Грузия — 5
6. Молдавия — 2
Группа Н
Испания — Албания — 3:0
Италия — Македония — 1:1
Лихтенштейн — Израиль — 0:1
Турнирное положение:
1. Испания — 25
2. Италия — 20
3. Албания — 13
4. Израиль — 12
5. Македония — 8
6. Лихтенштейн — 0
Группа I
Турция — Исландия — 0:3
Косово — Украина — 0:1
Хорватия — Финляндия — 1:1
Турнирное положение:
1. Исландия — 19
2. Хорватия — 17
3. Украина — 17
4. Турция — 14
5. Финляндия — 8
6. Косово — 1
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