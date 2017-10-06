ЧМ-2018: Испания отобралась в финальный турнир, Исландия — в шаге от выхода

В очередной игровой день отборочного раунда чемпионата мира 2018 года в Европе сборная Испании с тремя каталонцами добыла себе путёвку в Россию, а турнирная ситуация в других группах стала яснее.

В "группе смерти" под буквой G Испания за два тура до конца выигрывала три очка у Италии и встречалась с Албанией. "Скуадре адзурре" предстояла игра с Македонией. Казалось бы, обе команды должны были побеждать и переносить вопрос о победителе группы в последний тур (в котором испанцам достаточно было взять очко в Израиле).

Но итальянцы играли против македонцев настолько неактивно, что за 75 минут обеспечили себе лидерство всего лишь со счётом 1:0 благодаря Джорджио Кьеллини, а на 76-й получили ответный гол в свои ворота от Александара Трайковски.

А вот испанцы в Аликанте без проблем разобрались с албанцами — 3:0, забив третий гол уже на 27-й минуте. Кстати, записал его на свой счёт каталонец Тьяго Алькантара, а всего в составе "красной фурии" играли три представителя региона. До него отличились бразилец Родриго и андалусец Иско. Главный же "сепаратист" Жерар Пике был заменён на 60-й минуте. Так или иначе, а такая разношёрстная Испания остаётся цельной силой на футбольном поле и выходит на чемпионат мира в России вслед за Бельгией, Германией и Англией.

Важнейший матч прошёл в крайне плотной группе I, где до предпоследнего тура в 2 очках было 4 команды: Хорватия, Исландия, Украина и Турция. В гостях (!) исландцы разнесли сборную Турции — 3:0 и теперь очень близки к оформлению путёвки в Россию.

Huge second goal for Iceland. Have a legitimate chance to directly qualify for World Cup #TURISL #Iceland pic.twitter.com/D65tfQ5hlw — dave (@DesTaquito1) 6 октября 2017 г.

Им в последнем туре надо просто выиграть, и викинги играют дома против Косова, а вот хорватам предстоит тяжелейший выезд на Украину. У наших соседей и балканцев по 17 очков против 19 у исландцев — и, чтобы обогнать Хорватию, Украине надо побеждать. Ну а вероятность того, что следующим летом мы услышим коронное "Ху!" на российских стадионах, весьма велика.

В группе суперматч прошёл в Вене. На 50-тысячный стадион "Эрнст Хаппель" пожаловало более 20 тысяч сербов, неистово гнавших свою сборную к победе и, как следствие, квалификации на чемпионат мира. Однако даже немотивированные австрийцы не стали "сливать" игру, а победили — 3:2.

И теперь перед последним туром у сербов 18 очков, у валлийцев — 17, ирландцев — 16. В последнем туре встречаются Сербия — Грузия и Уэльс — Ирландия.

Группа D

Грузия — Уэльс — 0:1

Австрия — Сербия — 3:2

Ирландия — Молдавия — 2:0

Турнирное положение:

1. Сербия — 18

2. Уэльс — 17

3. Ирландия — 16

4. Австрия — 12

5. Грузия — 5

6. Молдавия — 2

Группа Н

Испания — Албания — 3:0

Италия — Македония — 1:1

Лихтенштейн — Израиль — 0:1

Турнирное положение:

1. Испания — 25

2. Италия — 20

3. Албания — 13

4. Израиль — 12

5. Македония — 8

6. Лихтенштейн — 0

Группа I

Турция — Исландия — 0:3

Косово — Украина — 0:1

Хорватия — Финляндия — 1:1

Турнирное положение:

1. Исландия — 19

2. Хорватия — 17

3. Украина — 17

4. Турция — 14

5. Финляндия — 8

6. Косово — 1