Валерий Непомнящий: Вопросы к сборной России остаются. Сейчас — момент истины

Прославленный российский тренер, участник 1/4 финала чемпионата мира Валерий Непомнящий в преддверии контрольного матча с Южной Кореей (сегодня в 17:00) рассказал Лайфу об оставшихся вопросах к сборной России, объяснил специфику соперника и признался, что хотел бы вернуться к тренерской работе.

— Валерий Кузьмич, чего ждёте от встреч с Южной Кореей и Ираном? Как вам оппоненты?

— Я думаю, что выбраны очень удачные, очень качественные соперники, при этом друг на друга не похожие. На данном этапе, когда идёт становление команды, это то, что нужно. Правда, я пока и сам не вижу, чтобы оптимальный состав на чемпионат мира появился. Но тем не менее играть надо.

— Как бы вы охарактеризовали каждого из соперников?

— Корейцы характеризуются плотностью в игре, достаточно высокой скоростью. Иран — более европеизированная сборная, техничная, это совсем другой стиль. Если корейцы — трудяги, которые не дадут сопернику отдыхать ни секунды, то иранцы — более играющая команда. Матч и с теми и с другими для нас — испытание. Особенно мне интересно посмотреть на нас с Кореей — они не умеют играть товарищеские встречи, для них любая игра за национальный флаг — это игра от ножа. Нашим полезно столкнуться с таким соперником.

— Кто сейчас сильнее — Россия или Южная Корея? В рейтинге ФИФА мы ниже.

— Рейтингам я бы не доверял. Вопрос риторический, игра покажет.

— Вы тренировали в Южной Корее в середине 1990-х, когда там блистал бомбардирскими успехами нынешний наставник сборной Син Тхэ Ён. Помните его?

— Лично я, конечно, его не помню, что вы, всё-таки одно дело — игрок, другое — тренер. Но, разумеется, отлично про него знаю и помню, как он играл в те времена.

Вообще, там очень серьёзный след в тренерском цехе оставил Гус Хиддинк, как ни странно. Насколько я знаю, его постулаты, его требования остаются неизменными, сколько корейских тренеров уже ни поменялось. И как мне представляется, сегодняшняя сборная сильнее предыдущего созыва образца чемпионата мира — 2014.

— Может быть, и нам стоит следовать постулатам Хиддинка? А то есть ощущение, что мы от них немного отошли.

— (Смеётся.) Ну, я бы так не сказал. Как бы там ни было, Хиддинк работал в счастливую пору. Тогда в клубах — лидерах российского чемпионата тон задавали русскоязычные парни. Лично для меня это тоже был залог успеха, это создаёт атмосферу. Когда баланс между русскоязычными и легионерами был нарушен, то у нас не получалось. При Хиддинке русский костяк был почти везде, сейчас это разве что в ЦСКА сохранилось, про "Зенит" и говорить не стоит.

— Вы уже сказали про становление сборной. Но до чемпионата мира не так далеко. Вы видите прогресс, поступательный подвод Черчесовым команды к главному турниру? Или происходящее — скорее сумбур, хаос?

— Сумбуром я бы это не назвал. Просто вокруг сборной сложилось много различных обстоятельств. Сначала был момент, когда нужно было менять состав, омолаживать. Братья Березуцкие, Игнашевич отказались от выступлений. Потом была череда травм. В канун Кубка конфедераций перед Черчесовым стояла задача — понять, что из себя представляет новое поколение, следующее за тем, что уходит из футбола. И весь период ушёл на эти поиски.

Вот сейчас наступил момент истины, когда надо уже вырабатывать концепцию, философию командных действий. Например, судя по последним матчам, Черчесов выбрал игру в три центральных защитника. Под эту схему подбирались футболисты. Ближайшие два матча — это тест для сборной в том плане, куда идти дальше? Не буду говорить, что время потрачено впустую, но вопросы у меня остаются.

Тренер всегда разбивает свою работу на этапы. Первый, подготовительный, закончен. Сейчас в моём понимании начинается второй. Матчи с Кореей и Ираном подходят для этого перехода отлично. До этого у нас было очень много изменений. Сейчас уже должен определяться основной состав и планомерно наигрываться.

— Валерий Кузьмич, а вы сами хотели бы вернуться к тренерской работе?

— Ой, сейчас можно было бы начать кокетничать... Конечно, хотелось бы ещё поработать.

— Предложения поступали?

— Было два. От одного сразу наотрез отказался, второе не подошло из-за нюансов.

— В ФНЛ готовы работать?

— Понимаете, надо осознавать, куда и для чего идти. Пока я такого сильного интереса к своей персоне не вижу.

Отметим, что без работы остаётся на данный момент один из самых титулованных российских специалистов и лучший из ныне живущих отечественный тренер сборных. Из россиян никто не может похвастаться участием в 1/4 финала чемпионата мира — а Камерун в 1990-м стал благодаря "Непо" первой африканской командой в истории, дошедшей до этой стадии турнира. В четырёх азиатских странах он брал медали чемпионата или титул — в Южной Корее, Японии, Китае и Узбекистане. Последним местом работы 74-летнего мэтра была "Томь", откуда Непомнящий ушёл в апреле 2016 года.