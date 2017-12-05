Стартовал второй этап продажи билетов на ЧМ-2018

Сегодня, 5 декабря, в 12:00 по московскому времени на официальном сайте ФИФА началась очередная продажа билетов на мировое первенство, которое пройдёт в России.

Начиная с сегодняшнего дня и до 31 января 2018 года, болельщики со всего мира смогут подать заявки на покупку билетов на матчи чемпионата мира. До 12 марта подавшие заявки получат уведомления. Затем с 13 марта по 3 апреля билеты начнут реализовываться в порядке живой очереди.

Отметим, что заявки не принимаются на матч-открытие, где Россия сыграет с Саудовской Аравией, и финальную встречу.

Чемпионат мира по футболу состоится в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.