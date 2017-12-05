Стартовал второй этап продажи билетов на ЧМ-2018

Начиная с сегодняшнего дня и до 31 января 2018 года, болельщики со всего мира смогут подать заявки на покупку билетов на матчи чемпионата мира. До 12 марта подавшие заявки получат уведомления. Затем с 13 марта по 3 апреля билеты начнут реализовываться в порядке живой очереди.
Отметим, что заявки не принимаются на матч-открытие, где Россия сыграет с Саудовской Аравией, и финальную встречу.
Чемпионат мира по футболу состоится в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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