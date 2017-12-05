Федерация бобслея России обратилась с исками в CAS по решению МОК

Как сообщает ТАСС, федерация от лица 12 бобслеистов и скелетонистов направила иски в Спортивный арбитражный суд.

Федерация бобслея России подала иски в Спортивный арбитражный суд, чтобы отстоять права 12 спортсменов, которых Международный олимпийский комитет отстранил от участия в Олимпийских играх. Их результаты Сочи-2014 были аннулированы.

Иски были поданы от Александра Зубкова, Дмитрия Труненкова, Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Елены Никитиной, Алексея Негодайло, Ильвира Хузина, Александра Касьянова, Ольги Стульневой и Алексея Пушкарёва.

Напомним, что сегодня в 21:30 по московскому времени МОК вынесет своё решение об участии сборной России на Олимпиаде в Пхёнчхане, которая пройдёт в феврале 2018 года.