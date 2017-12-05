Барановская: Не могу сдержать слёз, жду решения МОК в отношении сборной России

Известная телеведущая опубликовала пост на своей странице в "Инстаграме", где призналась, что сильно переживает за нашу национальную команду.

— С нетерпением и, не скрою, с опасением жду вечера, когда озвучат, какое решение примет Международный олимпийский комитет в отношении участия нашей сборной в зимней Олимпиаде 2018 года. Для меня Олимпиада — это особенное событие. Сегодня даже не смогла сдержать слез, — призналась Юлия Барановская.

Напомним, что сегодня в 21:30 по московскому времени Международный олимпийский комитет (МОК) огласит своё решение касательно участия сборной России на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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