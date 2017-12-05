Канчельскис: Шансы ЦСКА? Вы видели скамейку "Манчестера"?

Один из самых выдающихся российских легионеров в АПЛ — бывший полузащитник "МЮ" Андрей Канчельскис оценил шансы московских армейцев в сегодняшнем матче Лиги чемпионов на "Олд Траффорд".

Звонок Лайфа застал 48-летнего специалиста в одном из столичных аэропортов. Канчельскис рассказал, что вернулся из Англии с презентации своей книги Russian Winters: The Story of Andrei Kanchelskis.

— Я буквально только что прилетел. Мне предлагали остаться в Англии, посмотреть футбол, но в Москве накопилось много дел, которые не решить в выходные, — начал Канчельскис. — Так что сегодняшний матч я посмотрю дома по телевизору или с другими болельщиками "МЮ" в пабе. Я не играл за ЦСКА, но играл за "Манчестер", так что всегда буду болеть именно за них. И это не показательные выступления, которые многие бывшие футболисты в России очень любят.

Как оцените шансы ЦСКА на победу в сегодняшнем противостоянии?

— Определённые шансы всегда есть, но как ЦСКА ими воспользуется — это другой вопрос. Думаю, на "Олд Траффорд" будет очень сложно отобрать очки у Моуринью. Однако в преддверии дерби против "Сити" (Матч "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" состоится 10 декабря. — Прим. Лайфа) Жозе может дать отдых кому-то из основы и поставит против ЦСКА немного другой состав. Но не забывайте, что это "МЮ" и у них даже на скамейке такие гренадёры, которые хотят пробиться в основу. А с такой мотивацией соперников для армейцев всё может сложиться ещё хуже.

— "Манчестер" сейчас выглядит очень неплохо — на выезде обыграли "Арсенал" (3:1), я как раз смотрел эту игру в Лондоне. Так что объективно шансы на победу у ЦСКА маленькие. Но в любом случае нужно выходить на поле и бороться. Это Лига чемпионов, и они представляют в ней российский футбол. Важно доказать, что игроки в нашем чемпионате ещё на что-то способны.

Думаете, ничья в Англии — самый оптимистичный прогноз для ЦСКА в нынешних условиях?

— Сегодня ничья станет хорошим результатом для ЦСКА. Но если в параллельном матче "Базель" не проиграет "Бенфике", то армейцам останется довольствоваться Лигой Европы. Понятно, что еврокубковая борьба продолжится, но это уже совсем другой уровень, далеко не Лига чемпионов. Очень хотелось бы, чтобы наши команды проходили дальше. А то все пишут, что всё великолепно, но, когда наши выходят на поле — что-то не срастается. Но у нас есть уникальные руководители — так что всё отлично.

Что вы имеете в виду под определением "уникальные"?

— Смотришь на этих руководителей и думаешь: как их вообще к футболу допустили, кто их слушает? Катастрофа! Они почему-то до сих пор хотят, чтобы в России в футбол зимой играли, но я не вижу в этом здравого смысла и логики. Я сам играл в –15 и удовольствия не получил, только негатив. Летом поля прекрасные, на них можно и нужно играть. Но мы почему-то играем зимой. А почему бы и нет?! Давайте месить снег и портить поля в мороз, мы же любим удивлять мир.

Напомним, матч шестого тура группового этапа ЛЧ между "Манчестер Юнайтед" и ЦСКА стартует сегодня в 22:45 по московскому времени.