Российская делегация получит доклад МОК только за 20 минут до исполкома

Доклад будет документировать результаты 15-месячного расследования комиссии экс-президента Швейцарии Самуэля Шмида.
Как ожидается, перед исполкомом участникам заседания раздадут текст доклада для быстрого ознакомления. Планируется, что сам Шмид выступит на заседании.
Ранее Шмид встречался с представителями российского спорта, включая вице-премьера Виталия Мутко, и задавал вопросы о том, как устроена система спорта в России.
Исполком по вопросу допуска сборной России на Олимпийские игры 2018 года запланирован на 17:00 по московскому времени. В 21:30 президент МОК Томас Бах огласит финальное решение.
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