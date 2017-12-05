Российская делегация получит доклад МОК только за 20 минут до исполкома

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Российская делегация получит доклад МОК только за 20 минут до исполкома

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Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Как сообщает Inside the Games, представители России вынуждены будут ознакомиться с выводами комиссии Шмида о роли государства в системе допинга в России в очень быстром темпе.

Доклад будет документировать результаты 15-месячного расследования комиссии экс-президента Швейцарии Самуэля Шмида.

Как ожидается, перед исполкомом участникам заседания раздадут текст доклада для быстрого ознакомления. Планируется, что сам Шмид выступит на заседании.

Ранее Шмид встречался с представителями российского спорта, включая вице-премьера Виталия Мутко, и задавал вопросы о том, как устроена система спорта в России.

Исполком по вопросу допуска сборной России на Олимпийские игры 2018 года запланирован на 17:00 по московскому времени. В 21:30 президент МОК Томас Бах огласит финальное решение.

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