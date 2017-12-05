МОК объявил, в каком статусе выступит Россия на Олимпиаде-2018

BREAKING: Russian athletes to compete under neutral flag at #Pyeongchang2018 https://t.co/fxK8PJUF8A— insidethegames (@insidethegames) 5 декабря 2017 г.
Кроме того, Александр Жуков лишён членства в МОК, а Россия заплатит штраф 15 млн долларов. Виталию Мутко пожизненно запрещено посещение Олимпийских игр.
Сборная России выступит на Олимпиаде как Olympic Athletes from Russia (Олимпийские атлеты из России, OAR).
Заседание исполкома длилось около трёх часов. Перед оглашением решения члены комитета заслушали троих представителей России: главу Олимпийского комитета России Александра Жукова, председателя Независимой антидопинговой комиссии Виталия Смирнова и двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву.
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