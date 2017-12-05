МОК объявил, в каком статусе выступит Россия на Олимпиаде-2018

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МОК объявил, в каком статусе выступит Россия на Олимпиаде-2018

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Фото: © Reuters

Олимпийский комитет России дисквалифицирован, а Россия выступит под нейтральным флагом, объявил президент организации Томас Бах на пресс-конференции после заседания исполкома в Лозанне.

Кроме того, Александр Жуков лишён членства в МОК, а Россия заплатит штраф 15 млн долларов. Виталию Мутко пожизненно запрещено посещение Олимпийских игр.

Сборная России выступит на Олимпиаде как Olympic Athletes from Russia (Олимпийские атлеты из России, OAR).

Заседание исполкома длилось около трёх часов. Перед оглашением решения члены комитета заслушали троих представителей России: главу Олимпийского комитета России Александра Жукова, председателя Независимой антидопинговой комиссии Виталия Смирнова и двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву.

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