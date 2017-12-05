Зеппельт попросил усилить охрану после разговора с российской журналисткой

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Зеппельт попросил усилить охрану после разговора с российской журналисткой

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Фото: © imago/Eibner/EAST NEWS

В пресс-центре в Лозанне, где представители СМИ ожидают решения исполкома МОК по участию сборной России в Олимпийских играх в Пхёнчхане, присутствует Хайо Зеппельт. Это тот самый немецкий журналист ARD, который снял фильм о допинге в России.

Корреспондентка телеканала ТВЦ подошла к Зеппельту, чтобы получить от него комментарий, однако немец вызвал охрану со словами "даже не пытайтесь".

Сегодня в 21:30 по московскому времени МОК объявит своё решение о допуске россиян на ближайшие Олимпийские игры. Лайф ведёт трансляцию онлайн с заседания исполкома МОК в Лозанне.

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