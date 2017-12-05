Британский борец за чистый спорт тяжелоатлет Уэбстер пойман на допинге

Британский тяжелоатлет Сонни Уэбстер отстранён от участия в соревнованиях после того, как на своей странице в "Фейсбуке" признался, что сдал положительный допинг-тест на остарин.

23-летний спортсмен, занявший 14-е место на Олимпиаде-2016 в весовой категории до 94 кг, активно выступал за чистый спорт, и информация о нарушении, полученная им четыре месяца назад, его шокировала.

Он потратил все свои сбережения на то, чтобы провести новые анализы, и даже отказывался признать вину, чтобы скостить себе срок до двух лет:

— Вы можете подумать, что было тупо не принимать такое предложение, но я был готов сделать всё, что было в моих силах, чтобы доказать правду, — написал Уэбстер.

Более того, сам допинг-тест состоялся во время, когда можно было отказаться от его проведения, так как положенное время для посещения допинг-офицеров уже вышло:

— То есть, если бы я не открыл дверь, никаких последствий бы не было, — утверждает спортсмен. — Тяжёлая атлетика — это моя жизнь. Я бы никогда не рискнул тем, чем живу и дышу, приняв запрещённый препарат.