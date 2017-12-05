Александр Жулин: Белый флаг на Олимпиаде — дурь. Но ехать надо хоть под жёлтым!

Бронзовый призёр Олимпиады-1992 фигурист Александр Жулин и тренер российских пар Синицына/Кацалапов и Боброва/Соловьёв рассказал Лайфу о том, стоит ли ехать в Пхёнчхан под нейтральным флагом и как выступалось под ним ему самому.

— Александр, вы выступали под олимпийским флагом в 1992 году в Альбервиле. Какие были ощущения? Можно ли это сравнить с нынешней ситуацией?

— Тогда ситуация была всё-таки немного другая, Союз разваливался. Странное ощущение, конечно, когда гимн не играет, ты представитель не пойми чего. В Альбервиле это было не так ярко выражено, а сейчас... это какое-то унижение, форма должна быть специальная. То есть мы какая-то нейтральная страна, хотя что за нейтралитет, непонятно, всем же понятно, что это российские спортсмены будут выступать под этим флагом. Дурь, конечно, полная и в некоторой степени издевательство.

— Вы как тренер действующих пар какого мнения придерживаетесь? Надо ехать в Пхёнчхан даже под нейтральным флагом?

— Не далее как два-три дня назад я был сторонником того, что вообще никуда уже не надо ехать, проведём свою Олимпиаду в каком-нибудь Саранске и разойдёмся. Больше толку будет. Но недавно услышал, что вроде как если бойкотируешь Олимпиаду, то пропускаешь ещё три.

— Юридическая возможность сделать так у МОК есть.

— Тогда это будет просто ужасающе, это развалит весь российский спорт, всю систему от детско-юношеского уровня до самого высокого. Думаю, надо ехать под белым флагом, жёлтым, зелёным, чёрным — любым. Жаль всех спортсменов, конечно, которые готовились... Но если есть возможность в принципе выступить, надо выступать.

— Ваши подопечные за событиями в МОК следят?

— А вы как думаете? Мои подопечные начали первые за всем следить, когда история с этим дурацким мельдонием началась. Плохо это всё, конечно. Но будем принимать ситуацию такой, какая она есть.