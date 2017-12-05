Родченков назвал лыжника Легкова спецпроектом программы госдопинга перед ОИ-2014

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил норвежскому изданию VG, что победивший в гонке на 50 км Александр Легков был главным, кого защищали манипуляции с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи.

— Ирина Родионова (Специалист Центра спортивной подготовки. — Прим. Лайфа) сказала, что считает Легкова своим спецпроектом и хочет защитить его после Игр в Сочи. Она сказала Нагорных, что Легков хорошо реагирует на допинг-коктейль, что его производительность улучшается, — рассказал Родченков. — У нас были разговоры с Родионовой насчёт её инструкций Легкову и использованию чистой мочи. Основываясь на этих разговорах, мне было ясно: Легков знал, что он доставил образцы мочи для предварительного тестирования и подмены. 23 февраля 2014 года я подменил анализы Легкова. Я помню это, потому что в тот же вечер была церемония закрытия Олимпиады. Мы с коллегами Блохиным, Кудрявцевым и Чижовым пошутили, что это была церемония закрытия и для нашей подмены образцов. В ту ночь мы провели последнюю подмену и защитили Легкова, — заявил информатор WADA.

Напомним, Александр Легков решением комиссии Освальда Международного олимпийского комитета лишён золота в гонке на 50 км и серебра в эстафете.