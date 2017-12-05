Томас Бах: Простите, чистые российские спортсмены!

Президент Международного олимпийского комитета официально подтвердил санкции в отношении России.

Как заявил немецкий функционер на пресс-конференции в Лозанне, он чувствует вину перед чистыми россиянами "как спортсмен".

Кроме того, Бах заявил, что не хочет бойкотировать российских атлетов и "возводить стену между Россией и МОК".

Также президент МОК рассказал, что руководитель Олимпийского комитета России Александр Жуков принёс извинения исполкому за произошедшее.

Глава комиссии по расследованию государственного вмешательства в систему допинга в России Самуэль Шмид добавил, что были найдены манипуляции невероятного масштаба.