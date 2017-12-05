Томас Бах: Простите, чистые российские спортсмены!

Как заявил немецкий функционер на пресс-конференции в Лозанне, он чувствует вину перед чистыми россиянами "как спортсмен".
Кроме того, Бах заявил, что не хочет бойкотировать российских атлетов и "возводить стену между Россией и МОК".
Также президент МОК рассказал, что руководитель Олимпийского комитета России Александр Жуков принёс извинения исполкому за произошедшее.
Глава комиссии по расследованию государственного вмешательства в систему допинга в России Самуэль Шмид добавил, что были найдены манипуляции невероятного масштаба.
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