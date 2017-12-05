Собчак требует отставки Мутко и Жукова

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Собчак требует отставки Мутко и Жукова

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Фото: РИА Новости/Александр Гальерин

Известная телеведущая, которая намерена баллотироваться в президенты РФ, опубликовала пост на своей странице в "Твиттере", где призвала чиновников покинуть свои должности.

— Наша олимпийская сборная не поедет на Олимпиаду под российским флагом. Я снова требую отставки Жукова и Мутко, — написала Ксения Собчак.

Напомним, что ранее МОК вынес решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. Наши спортсмены выступят на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Виталия Мутко дисквалифицировали пожизненно от посещения Игр, а также было приостановлено членство главы ОКР Александра Жукова.

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