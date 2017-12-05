Кто следующий? Родченков заявил, что система госдопинга есть не только в России

Адвокат Григория Родченкова озвучил мнение информатора WADA о решении Международного олимпийского комитета наказать Россию за нарушение антидопинговых правил.

— Господин Родченков будет оглядываться через плечо всю оставшуюся жизнь. Кремль отнесётся ко всему этому враждебно.

Также он уверен, что государственные системы допинга существуют не только в России. Не буду говорить конкретно, но, если посмотреть на текущие расследования WADA, нетрудно увидеть следы.

Кроме того, доктор Родченков согласен с МОК в определении, что невиновные спортсмены должны состязаться в нейтральном статусе, — цитирует адвоката Уолдена Inside the Games.

Напомним, сегодня Международный олимпийский комитет вынес решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. Таким образом, российские спортсмены имеют возможность выступить на Играх в Пхёнчхане только под нейтральным флагом.