Чуда не свершилось. ЦСКА проиграл МЮ и вылетел из Лиги чемпионов

По ходу встречи предпочтительнее смотрелись хозяева поля. Они же и создали больше опасных моментов. Но армейцы не сдавались и смогли навязать борьбу "красным дьяволам". Счёт был открыт в самой концовке первого тайма. Витиньо пробил точно в дальний угол, но мяч, прежде чем залететь в ворота Давида Де Хеа, попал в спину Алана Дзагоева. Судья записал гол на российского игрока.
Раскатали по правой бровке! Фернандес-Витя-Спина Дзаги-Гол! Без боя не сдадимся! #МЮЦСКА #МанчестерЮнайтедЦСКА pic.twitter.com/TH5bdlyMs6— ЦСКА Москва | CSKA M (@cskamoskva1911) 5 декабря 2017 г.
Во втором тайме надежда на удачный исход для красно-синих умерла окончательно. На 64-й минуте Ромелу Лукаку сравнял счёт, а следом Маркус Рашфорд вывел свою команду вперёд — 2:1.
В параллельном матче "Базель" обыграл "Бенфику" со счётом 2:0. Таким образом, "Манчестер Юнайтед" и "Базель" выходят в плей-офф, а московский клуб попадает в Лигу Европы.
Лига чемпионов. 6-й тур.
Группа А.
"Манчестер Юнайтед" — ЦСКА — 2:1.
Голы: Дзагоев (45', 0:1), Лукаку (64', 1:1), Рашфорд (66', 2:1).
Турнирное положение.
1. "Манчестер Юнайтед" — 15.
2. "Базель" — 12.
3. ЦСКА — 9.
4. "Бенфика" — 0.
Остальные результаты
Группа В.
"Бавария" — ПСЖ — 3:1.
"Селтик" — "Андерлехт" — 0:1.
Турнирное положение.
1. ПСЖ — 15.
2. "Бавария" — 15.
3. "Селтик" — 3.
4. "Андерлехт" — 3.
Группа С.
"Челси" — "Атлетико" — 1:1.
"Рома" — "Карабах" — 1:0.
Турнирное положение.
1. "Рома" — 11.
2. "Челси" — 11.
3. "Атлетико Мадрид" — 7.
4. "Карабах" — 2.
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