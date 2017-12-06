Чуда не свершилось. ЦСКА проиграл МЮ и вылетел из Лиги чемпионов

Подопечные Виктора Гончаренко на "Олд Траффорде" уступили команде Жозе Моуринью со счётом 1:2.

По ходу встречи предпочтительнее смотрелись хозяева поля. Они же и создали больше опасных моментов. Но армейцы не сдавались и смогли навязать борьбу "красным дьяволам". Счёт был открыт в самой концовке первого тайма. Витиньо пробил точно в дальний угол, но мяч, прежде чем залететь в ворота Давида Де Хеа, попал в спину Алана Дзагоева. Судья записал гол на российского игрока.

Во втором тайме надежда на удачный исход для красно-синих умерла окончательно. На 64-й минуте Ромелу Лукаку сравнял счёт, а следом Маркус Рашфорд вывел свою команду вперёд — 2:1.

В параллельном матче "Базель" обыграл "Бенфику" со счётом 2:0. Таким образом, "Манчестер Юнайтед" и "Базель" выходят в плей-офф, а московский клуб попадает в Лигу Европы.

Лига чемпионов. 6-й тур.

Группа А.

"Манчестер Юнайтед" — ЦСКА — 2:1.

Голы: Дзагоев (45', 0:1), Лукаку (64', 1:1), Рашфорд (66', 2:1).

Турнирное положение.

1. "Манчестер Юнайтед" — 15.

2. "Базель" — 12.

3. ЦСКА — 9.

4. "Бенфика" — 0.

Остальные результаты

Группа В.

"Бавария" — ПСЖ — 3:1.

"Селтик" — "Андерлехт" — 0:1.

Турнирное положение.

1. ПСЖ — 15.

2. "Бавария" — 15.

3. "Селтик" — 3.

4. "Андерлехт" — 3.

Группа С.

"Челси" — "Атлетико" — 1:1.

"Рома" — "Карабах" — 1:0.

Турнирное положение.

1. "Рома" — 11.

2. "Челси" — 11.

3. "Атлетико Мадрид" — 7.

4. "Карабах" — 2.