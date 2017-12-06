Все девушки делают это, или Нарисуйте, наконец, справочки

МОК наказал Россию, запретив нашей сборной выступать под своим флагом. Российские атлеты могут участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом МОК. Попутно вице-премьера Виталия Мутко и других функционеров отлучили от олимпийского движения. Журналист Игорь Мальцев — о том, что пора нашим спортивным чиновникам научиться побеждать противников их же оружием, а не сваливать вину на "антироссийские настроения в МОК".

По поводу отстранения от Олимпиады русских спортсменов — вы что, ожидали чего-то другого? На фоне всеобщего американского безумия с допросами в конгрессе "Встречался с русским послом? Говори, сволочь!" Слышны удары по почкам в подвале. "Нечего с русскими договариваться. С ИГИЛ* надо договариваться". И все эти прекрасные процессы, которые разворачиваются, как знаменитые эстонские танки на боевые позиции. Вот вам, пожалуйста, — продолжение политики спортивными средствами. А про "коллективную ответственность" — это вообще мрак, потому что при этих словах плачут камни монумента холокосту у американского посольства в Берлине.

Вот в условиях этой истерики бесконечной при слове Russia вы реально ожидали какого-то другого решения, кроме отстранения?

Жалко спортсменов, которые попали под этот замес. Они — заложники двух систем. Одной — международной, во главе с МОК и WADA, где происходят не менее удивительные вещи, чем на слушаниях в Конгрессе США. Все эти специальные разрешения на приём декстроамфетамина, запрещённого наркотика класса А, для американской гимнастки, потому что у неё детская болезнь всё никак не кончится. При виде лекарства с амфетаминами у русского мента потеет под фуражкой, а тут — ничего, всё нормально. Спорт высоких достижений.

Не говоря уже о целых командах норвежских астматиков, которые все как один сидят на препаратах, что вентилируют лёгкие принудительно, как лопатки турбонаддува. Система спорта высоких результатов отвратительна, потому что бесчеловечна. И правила там закулисные тоже бесчеловечные. И ты либо им следуешь, либо нет. Если нет, то золота тебе не видать никогда. Поезд человеческих возможностей ушёл. Остались сверхчеловеческие усилия, подкреплённые всей фармакологией мира. И вот с этой аптечной тусовкой наши попали в заложники собственной системы, которую выстроили доблестные бюрократы от спорта. Мы будем идти своим фармпутём. Нам Запад не указ.

Ну, в этом есть логика, потому что посмотришь на эти олимпийские рожи — точно с души воротит. Они даже собственного стукача держат голодным. Наши не лучше: вырастили Плохиша с лицом всех антигероев "Фарго" на непыльной работе. Писал бы себе свои порнушные рассказы дальше, а они его приблизили, возвысили.

Но дело не в перебежчиках и стукачах. Дело, видим, в системе имени Мутко, которому чем хуже, тем лучше. Чем крупней провалы спортивной системы, тем круче господин Мутко пробирается по карьерной лестнице. Это как? Кто-нибудь мне может объяснить? Он что, Медведева учил плавать в бассейне или Путина — драться на татами? Откуда эта непотопляемость? Откуда такая наглость?

Ну, создал ты систему типа западной — коктейли аптечного Молотова, все дела. Так почему не встроить её в официальный общемировой поток наркотического спорта? Ведь, как говорил Моцарт, Cozi fan tutti — все девушки делают Это.

Со справками от целых институтов о болезнях и врождённых дефектах каждого из спортсменов. Вот буквально точно так же, как делают все медики всех команд мира. "У вас труп в багажнике?" — "Вот, видите, последняя воля покойного." И показываешь справочку.

Вместо этого вставать в позу "ах, так все делают", "а вы сами такие" и делать обиженную рожу — глупо, фальшиво и контрпродуктивно. И именно всё, что можно было сделать не так, русские чиновники от спорта сделали не так. У них какая-то особенная гордость, на буржуев смотрят свысока, вместо того чтобы вписаться и порвать уже эту гимнастку с её легальными амфетаминами выступлением русской гимнастки с настоящими легальными русскими амфетаминами, рецепт которых получен от отцов и дедов и выписан на берестяной грамоте новгородского веча.

Чего в этих людях больше — тупости, чванства, жажды наживы или просто идиотизма? Ответ мы видим просто в режиме реального времени.

Таких ударов русский спорт не получал уже давно. Унизительно буквально всё: от разбирательства, которое точь-в-точь повторяет все эти разбирательства по поводу русских хакеров, которые взломали все выборы всех демократических стран на свете, до предложения выступать под нейтральным флагом. При этом половина населения страны, которая смотрит спорт по телевизору, воспринимает нейтральный флаг как однозначно белый, выкинутый над побеждёнными полками.

Но отступать-то некуда. Сейчас все эти люди с пропитыми лицами будут пытаться привязать к собственному оглушительному провалу и лидера нации, убеждая в том, что это, дескать, выпад против него лично. Ну уж фигушки. Ваши косяки, вам и отвечать. И бойкот не выход. Наши потрясающие парни не для этого готовились столько лет, чтобы вы тут лоснящимися от фуа-гра губами что-то бубнили про бойкот. Мы видели, как такие бойкоты ломают жизнь спортсменам. Нашим спортсменам. Любым спортcменам.

Просто сейчас наконец появилось время, когда всю верхушку русского спорта снести к чертям собачьим, поставить для них пьедесталы с верёвочной петлей и пусть отбойкотируют там сами себя. Вы офицер? У вас есть пистолет? Вы знаете, что с ним делать. Вычистить мразоту, вписаться в бюрократию, играть по тем же грязным правилам, что и Запад, но уже со справочкой от окулиста. Чтобы ни одна сволочь не подкопалась. А иначе все всё время будут наступать на одни и те же грабли. А страдать — талантливые спортcмены, для которых это и есть жизнь.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.